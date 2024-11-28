Экс-глава MI6: Европа и Россия находятся в состоянии войны
Страны Европы и Москва находятся в состоянии войны, заявил телеканалу Sky News экс-глава внешней разведки MI6 Великобритании Ричард Дирлав.
«Сейчас, с российской точки зрения, это не означает военный конфликт, но означает гибридный конфликт или различные типы конфликта в различных сферах интересов», — сообщил он.
Дирлав указал, что важно поддерживать диалог с «оппонентами и соперниками».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в состоянии войны с Западом. Он предупредил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине военные базы НАТО могут стать целями российских ударов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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