Минфин заявил об обязанности даже банкротов заплатить налог на сверхприбыль
Минфин заявил, что даже банкроты должны заплатить налог на сверхприбыль, срок – до 28 января.
В ведомстве отметили, что сверхприбыль могла образоваться у предприятий только в случае положительных финансовых результатов в течение нескольких лет. В таком случае встает вопрос обоснования статуса банкрота, пишут «Известия».
В рамках выплаты налога на сверхприбыль в бюджет России поступило 315 миллиардов рублей при плане в 300 миллиардов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в декабре. По словам министра, большинство компаний предпочло заплатить налог досрочно, снизив его ставку с 10 до 5%.
Мера действует в отношении компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Разовый сбор составляет 10% от суммы сверхприбыли за два предыдущих года. Компании могли снизить ставку до 5%, внеся обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru