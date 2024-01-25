Минфин заявил об обязанности даже банкротов заплатить налог на сверхприбыль

В рамках выплаты налога на сверхприбыль в бюджет России поступило 315 миллиардов рублей при плане в 300 миллиардов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в декабре. По словам министра, большинство компаний предпочло заплатить налог досрочно, снизив его ставку с 10 до 5%.

Мера действует в отношении компаний, у которых средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Разовый сбор составляет 10% от суммы сверхприбыли за два предыдущих года. Компании могли снизить ставку до 5%, внеся обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

