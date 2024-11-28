СМИ: Разведка США не считает, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки

В разведке за последние семь месяцев пришли к выводу, что ядерная эскалация в случае решения ослабить для Киева ограничения по использованию американского оружия маловероятна. Данная точка зрения не поменялась после ноябрьского решения американских властей. На ситуацию также не повлиял пуск новой российской ракеты «Орешник».

Ранее Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

