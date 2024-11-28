Медведев: Москва предупредила Вашингтон о применении «Орешника» для исключения конфликта

По его словам, это было сделано, чтобы не возникло международного конфликта. Такая реакция Москвы последовала после того, как Украина сама применила дальнобойные ракеты, переведя ситуацию на фронте в более напряженную точку.

Ранее Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

