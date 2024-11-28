Медведев: Москва предупредила Вашингтон о применении «Орешника» для исключения конфликта

Москва отправила предупреждение США о намерении применить ракетный комплекс «Орешник» в ходе военных действий на Украине, сообщил телеканалу Al Arabiya заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил о возможных ударах по военным базам НАТО в случае эскалации

По его словам, это было сделано, чтобы не возникло международного конфликта. Такая реакция Москвы последовала после того, как Украина сама применила дальнобойные ракеты, переведя ситуацию на фронте в более напряженную точку.

Ранее Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
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