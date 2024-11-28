Медведев: Москва предупредила Вашингтон о применении «Орешника» для исключения конфликта
Москва отправила предупреждение США о намерении применить ракетный комплекс «Орешник» в ходе военных действий на Украине, сообщил телеканалу Al Arabiya заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, это было сделано, чтобы не возникло международного конфликта. Такая реакция Москвы последовала после того, как Украина сама применила дальнобойные ракеты, переведя ситуацию на фронте в более напряженную точку.
Ранее Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru