Медведев: Друзей России больше, чем врагов

Западные страны являются противником России, однако друзей у Москвы больше, сообщил телеканалу Al Arabiya заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, союзниками и друзьями Москвы являются те страны, кто не заявил о том, что Россия — их противник. В этом списке огромное количество стран, среди которых страны Глобального Юга, Азии, арабские страны и очень много других.

Ранее Медведев заявил о возможных ударах по военным базам НАТО в случае эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

