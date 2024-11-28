Фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому

Переизбранная на второй срок глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому, сообщает «Газета.ру».

СМИ: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии

Заявление прозвучало в программе для Еврокомиссии, которую должен утвердить новый состав еврокомиссаров. По ее словам, Европе предстоит сражаться за ту же «свободу», которую отстаивает Киев.

Ранее депутаты Европарламента большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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