Фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому
28 ноября 202401:41
Переизбранная на второй срок глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому, сообщает «Газета.ру».
Заявление прозвучало в программе для Еврокомиссии, которую должен утвердить новый состав еврокомиссаров. По ее словам, Европе предстоит сражаться за ту же «свободу», которую отстаивает Киев.
Ранее депутаты Европарламента большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Фон дер Ляйен пообещала «сражение за свободу», аналогичное украинскому
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru