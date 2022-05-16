СМИ: Улицу с российским генконсульством в Сиднее захотели назвать Украинской

Муниципальный совет района Вуллара в Сиднее принял решение о переименовании улицы Фуллертон-Стрит, на которой находится здание генконсульства России, в улицу Украинскую. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Австралии Илью Рощенкова.

При этом он подчеркнул, что во время принятия решения не учитывалось мнение людей, которые живут и работают на этой улице, хотя это необходимо по австралийскому законодательству. Он добавил, что позже опрос граждан был запущен, но многие из них не поддержали такое нововведение.

Отмечается, что план муниципальных властей также должен быть представлен Совету географических названий штата Новый Южный Уэльс, к которому относится Сидней.