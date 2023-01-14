СМИ уличили США в нарушении обещаний по поддержке Украины

Как отмечает издание, Вашингтон совершает новые «шаги, которые они обещали не предпринимать». В материале указано, что Запад, начиная с 2014 года, колебался на пути к участию в украинском конфликте. Однако постепенно США начали усиливать присутствие, обучать солдат и поставлять вооружение.

Вместе с тем поддержка Киева «отстраненной» из-за страха НАТО спровоцировать Третью мировую войну, пишет Newsweek.

«Поставка систем "Patriot" была линией, которую мы обещали не пересекать несколько месяцев назад, но это изменение позиции было неудивительно, ведь мы также не собирались отправлять "HIMARS". Теперь эта линия — танки», — отмечается в материале.

По мнению журналистов, нет гарантий, что США и западные страны не перейдут очередную черту.

