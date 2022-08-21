СМИ: украинцы бегут от голода в Европе
Беженцы из Украины, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться домой из-за экономических проблем в Европе, сообщает L'Indépendant.
По данным издания, в Испанию прибыли около 125 тысяч украинцев, которые теперь предпочитают вернуться на родину. Это связано с низкой зарплатой и стоимостью жизни, которая, по словам беженцев, слишком дорога. Украинские граждане бегут из Испании из-за экономических проблем.
Так, в Гранаде планируют уехать около 100 украинских семей. Местные чиновники не обращают на них внимания. Газета отмечает, что люди голодают.
Сложности с украинскими беженцами возникают и в других европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера сообщила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от властей.
Напомним, еще в июле власти Шотландии приняли решение приостановить прием украинских беженцев. Власти объяснили его тем, что в стране не хватает подходящего жилья.
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