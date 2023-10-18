СМИ: Украинский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову
Малиновский районный суд Одессы признал заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова виновным в госизмене, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Уточняется, что суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы за коллаборационизм, ещё к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, а также к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны.
Кирилл Стремоусов погиб в ноябре 2022 года в результате ДТП, которое произошло в Херсонской области. По данным украинского издания, приговор был вынесен в связи с тем, что украинские власти «не могут подтвердить факт его смерти».
Ранее президент РФ Владимир Путин посмертно наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества за «мужество и отвагу при исполнении служебного долга», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru