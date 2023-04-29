СМИ: Украинские беженцы в Румынии сообщили о сокращении финансовой помощи

Агентство отмечает, что пособия для украинцев уже урезали в Польше, Чехии и Словакии. В среду правительство Румынии утвердило план по сокращению в два раза выплат для почти 100 тысяч переселенцев. Кроме того, четырьмя месяцами ранее страна прекратила оплачивать жилье украинцам.

В материале приводятся слова одной из украинских беженок, которая отметила, что переселенцы «становятся обузой».

«Всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — рассказала женщина.

По данным Bloomberg, 25% граждан Румынии выступают против помощи Украине: местные жители недовольны сокращениями в сфере социальных услуг, последовавшими за финансированием украинцев. Растущие траты из-за украинского конфликта сдавливают бюджеты восточноевропейских стран.

