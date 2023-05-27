СМИ: Украина запросила у ФРГ способные долететь до Москвы крылатые ракеты

Украина официально запросила у Берлина крылатые ракеты Taurus с дальностью до 500 километров, способные долететь до Москвы. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.

По данным издания, украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Берлин обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.