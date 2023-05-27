СМИ: Украина запросила у ФРГ способные долететь до Москвы крылатые ракеты

Украина официально запросила у Берлина крылатые ракеты Taurus с дальностью до 500 километров, способные долететь до Москвы. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.

По данным издания, украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Берлин обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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«Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако ... министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», — отмечается в материале.

Крылатые ракеты могут использоваться с истребителями F-16, которые западные страны пообещали передать Киеву.

«Не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие ... Некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию», — пишет немецкая газета.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 самолетов F-16, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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