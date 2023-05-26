Байдена попросили передать Украине ракеты ATACMS

Группа конгрессменов США попросила президента Джо Байдена отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо законодателей.

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Парламентарии отметили, что Киев получил почти все запрошенные вооружения. Они полагают, что отправка ракет поможет «отодвинуть российские подразделения».

«Не стоит дожидаться очередной кампании по давлению, чтобы отправить ATACMS», - говорится в письме конгрессменов.

Представитель Белого дома Джон Кирби 16 мая заявил, что США не планируют поставлять Украине ATACMS. По его словам, позиция Вашингтона неизменна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:РакетыУкраинаДжо Байден

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