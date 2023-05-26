Байдена попросили передать Украине ракеты ATACMS
Группа конгрессменов США попросила президента Джо Байдена отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо законодателей.
Парламентарии отметили, что Киев получил почти все запрошенные вооружения. Они полагают, что отправка ракет поможет «отодвинуть российские подразделения».
«Не стоит дожидаться очередной кампании по давлению, чтобы отправить ATACMS», - говорится в письме конгрессменов.
Представитель Белого дома Джон Кирби 16 мая заявил, что США не планируют поставлять Украине ATACMS. По его словам, позиция Вашингтона неизменна, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Липецкой области запретили запускать дроны и салюты
- Reuters: участвующие в зерновой сделке сухогрузы застряли в Стамбуле
- Корабли Балтфлота выполнили учебные стрельбы «Калибрами»
- СМИ: ВСУ ударили по Мариуполю ракетами Storm Shadow
- Названы условия допуска российских велосипедистов до международных стартов
- Порошенко: Украина начнет переговоры с Россией после вступления в НАТО
- Путин вынес на Совбез дополнительные соцгарантии участникам спецоперации
- Минюст признал Лёву Би-2 иноагентом
- Байдена попросили передать Украине ракеты ATACMS
- Черногория выдала РФ обвиняемого в тяжком преступлении. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru