СМИ: Украина захотела получить от Запада больше средств ПВО

Украина пересмотрела свои заявки на поставки западного вооружения, Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США.

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В очередном пакете военной помощи Киеву от Вашингтона упор был сделан на высокоточные артиллерийские, ракетные системы и боеприпасы.Издание отмечает, что в ноябре Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолеты и ракеты. Однако комплексов не хватит для целей противовоздушной обороны.

Газета указывает, что западные страны без особого энтузиазма передают украинской стороне свои передовые средства ПВО. Кроме того, издание отмечает, что на заключение контрактов и обучение украинских военных понадобятся годы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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