Российские моряки застряли на арестованном судне в Намибии

В Намибии 13 российских моряков уже два месяца не могут покинуть арестованный рыболовный траулер Venus-1, принадлежащий компании Hodago Fishing. Об этом сообщает RT со ссылкой на капитана судна Максима Клименко.

По его словам, на борту находятся 15 человек: 13 граждан России, а также по одному гражданину Украины и Эстонии. Большинство членов экипажа работают на судне с конца 2025 года.

Траулер вышел на промысел в начале декабря и к концу месяца добыл 600 т рыбной продукции. По условиям контракта, судовладелец должен был выплатить экипажу деньги после прибытия в порт. Однако после разгрузки выяснилось, что компания находится в стадии банкротства.

Кроме того, условия проживания на борту не соответствовали требованиям конвенции о труде в морском судоходстве, в связи с чем судно было арестовано. Клименко также отметил, что при трудоустройстве агентства уверяли моряков в надежности судовладельца и оператора «Дарон Намибия», однако на практике эти гарантии не подтвердились, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA /ТАСС
ТЕГИ:МорякиРоссия

