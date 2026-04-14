Российские моряки застряли на арестованном судне в Намибии

В Намибии 13 российских моряков уже два месяца не могут покинуть арестованный рыболовный траулер Venus-1, принадлежащий компании Hodago Fishing. Об этом сообщает RT со ссылкой на капитана судна Максима Клименко.

По его словам, на борту находятся 15 человек: 13 граждан России, а также по одному гражданину Украины и Эстонии. Большинство членов экипажа работают на судне с конца 2025 года.