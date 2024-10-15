СМИ: Украина призывает Бразилию арестовать Путина, если он посетит G20
15 октября 202402:30
Украинские власти призвали Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит G20, сообщает Reuters.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что «получил разведданные», согласно которым, российский лидер может посетить саммит в ноябре. Костин призвал бразильские власти выполнить ордер на арест, если Путин там появится.
Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение, что Путин приедет на саммиты АТЭС и G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru