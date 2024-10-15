СМИ: Украина призывает Бразилию арестовать Путина, если он посетит G20

Украинские власти призвали Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит G20, сообщает Reuters.

Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что «получил разведданные», согласно которым, российский лидер может посетить саммит в ноябре. Костин призвал бразильские власти выполнить ордер на арест, если Путин там появится.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение, что Путин приедет на саммиты АТЭС и G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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