СМИ: Украина призывает Бразилию арестовать Путина, если он посетит G20

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что «получил разведданные», согласно которым, российский лидер может посетить саммит в ноябре. Костин призвал бразильские власти выполнить ордер на арест, если Путин там появится.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение, что Путин приедет на саммиты АТЭС и G20, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

