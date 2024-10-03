Байден выразил сомнение, что Путин приедет на саммиты АТЭС и G20

«Я сомневаюсь, что Путин появится», - ответил глава Белого дома на вопрос журналистов о том, будут ли грядущие мероприятия хорошим шансом обсудить с президентом РФ вопросы безопасности, а также конфликт Украине.

Ранее Байден оскорбил Путина, а также назвал своего оппонента, бывшего главу США Дональда Трампа, «собачонкой» президента РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что оскорбительная риторика американского президента наносит ощутимый ущерб престижу Соединённых Штатов.

