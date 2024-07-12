Бразилия пригласит Путина на саммит G20
12 июля 202408:35
Власти председательствующей в «Группе двадцати» Бразилии направят главам государств, в том числе президенту России Владимиру Путину, приглашения на саммит G20. Об этом заявил глава управления по социальным коммуникациям бразильского МИД Жоэл Соуза Пинту Сампайу.
«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — цитирует дипломата РИА Новости.
Сампайу затруднился ответить на вопрос, разосланы ли приглашения в столицы.
Итоговый саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор ограничил доступ к самому популярному сайту с фанфиками
- Мариинка представит мировую премьеру Кантаты Кругликова на стихи Цветаевой
- Бразилия пригласит Путина на саммит G20
- Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО
- СМИ: Итальянские футбольные клубы могут отстранить от еврокубков
- В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек
- В Нижегородской области в ДТП с 11 машинами пострадали пять человек
- Генпрокуратура признала роман о зомби-апокалипсисе в РФ угрозой порядку
- Турция захотела стать полноправным членом ШОС
- Орбан встретился с Трампом в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru