Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Власти председательствующей в «Группе двадцати» Бразилии направят главам государств, в том числе президенту России Владимиру Путину, приглашения на саммит G20. Об этом заявил глава управления по социальным коммуникациям бразильского МИД Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — цитирует дипломата РИА Новости.

Сампайу затруднился ответить на вопрос, разосланы ли приглашения в столицы.

Итоговый саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, пишет «Свободная пресса».

