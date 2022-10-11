СМИ: Украина потребовала от США разрешить поставки ракет ATACMS
Украина потребовала от США снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
По данным издания, Киев обратился к Вашингтону после массированных ракетных ударов со стороны России.
«Украина хочет, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — отмечается в материале.
Журнал указывает, что с таким требованием обратился к Конгрессу председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Глава украинского парламента попросил Вашингтон начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «беспилотной зоны», а также зенитно-ракетные комплексы NASAMS, пишет «Свободная пресса».
Накануне российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины, напоминает Ura.ru. Как сообщили в Минобороны, военные атаковали украинские объекты систем военного управления, связи и энергетики.
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