СМИ: Украина потребовала от США разрешить поставки ракет ATACMS

Украина потребовала от США снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

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По данным издания, Киев обратился к Вашингтону после массированных ракетных ударов со стороны России.

«Украина хочет, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — отмечается в материале.

Журнал указывает, что с таким требованием обратился к Конгрессу председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Глава украинского парламента попросил Вашингтон начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «беспилотной зоны», а также зенитно-ракетные комплексы NASAMS, пишет «Свободная пресса».

Накануне российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины, напоминает Ura.ru. Как сообщили в Минобороны, военные атаковали украинские объекты систем военного управления, связи и энергетики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраина
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