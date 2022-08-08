СМИ: Украина получила от Запада $11 млрд помощи

Западные страны выделили на помощь Украине $11 млрд, однако эту сумму превышают выплаты за поставки энергоресурсов из России. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

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Издание приводит данные Кильского института мировой экономики, отмечает РЕН ТВ. По подсчетам экспертов, западные партнеры обещали Киеву $31 млрд. Однако украинская сторона получила только треть от этой суммы, несмотря на увеличение финансовой поддержки в июне-июле, пишет Газета.ру.

«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — подчеркивает FP.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьЗападУкраина
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