СМИ: Украина получила от Запада $11 млрд помощи

Издание приводит данные Кильского института мировой экономики, отмечает РЕН ТВ. По подсчетам экспертов, западные партнеры обещали Киеву $31 млрд. Однако украинская сторона получила только треть от этой суммы, несмотря на увеличение финансовой поддержки в июне-июле, пишет Газета.ру.

«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — подчеркивает FP.

