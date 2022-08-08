СМИ: Украина получила от Запада $11 млрд помощи
Западные страны выделили на помощь Украине $11 млрд, однако эту сумму превышают выплаты за поставки энергоресурсов из России. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
Издание приводит данные Кильского института мировой экономики, отмечает РЕН ТВ. По подсчетам экспертов, западные партнеры обещали Киеву $31 млрд. Однако украинская сторона получила только треть от этой суммы, несмотря на увеличение финансовой поддержки в июне-июле, пишет Газета.ру.
«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около 11 миллиардов долларов, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — подчеркивает FP.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru