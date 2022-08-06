СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине на 8 млрд евро

По данным издания, проект появился после отказа Германии предоставить кредитные гарантии Киеву на сумму до 9 млрд евро. Politico пишет, что в Берлине предлагали предоставить украинской стороне гранты.

По новой схеме ЕС выделит до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под предоставленные странами сообщества гарантии. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета блока. Еще около 3 млрд евро планируется предоставить ​​в виде грантов.

