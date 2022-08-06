СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине на 8 млрд евро
Еврокомиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на 8 млрд евро. Об этом пишет Politico, ссылаясь на двух чиновников Евросоюза.
По данным издания, проект появился после отказа Германии предоставить кредитные гарантии Киеву на сумму до 9 млрд евро. Politico пишет, что в Берлине предлагали предоставить украинской стороне гранты.
По новой схеме ЕС выделит до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под предоставленные странами сообщества гарантии. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета блока. Еще около 3 млрд евро планируется предоставить в виде грантов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+18 555 / сут.
Умерли
383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
- СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине на 8 млрд евро
- Зампостпреда РФ в ООН заявил, что Москва и Киев далеки от переговоров
- СМИ: Из сектора Газа выпустили около 80 ракет по Израилю
- Полянский: На место удара по СИЗО в Еленовке привезут международных экспертов
- На Украине заявили о конфискации российских активов на $765 млн
- Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа
- Минобороны: ВСУ нанесли три артудара по Запорожской АЭС
- Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК
- Папа Римский встретился с главой Отдела внешних связей РПЦ
- Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru