Собеседники агентства утверждают, что работа ведётся только на поверхности, осуществляется эвакуация работников шахты.

Отмечается, что в Красноармейске (украинское название - Покровск) находится единственная подконтрольная Киеву шахта, где добывали коксующийся уголь.

Ранее министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи пригласил в республику компании из России для разведки и добычи природных ресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

