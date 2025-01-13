СМИ: Украина остановила добычу угля в Красноармейске из-за продвижения ВС РФ

Украина остановила добычу угля в Красноармейске в ДНР из-за продвижения российской армии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Единственная в Европе добывающая уран компания лишилась разрешения

Собеседники агентства утверждают, что работа ведётся только на поверхности, осуществляется эвакуация работников шахты.

Отмечается, что в Красноармейске (украинское название - Покровск) находится единственная подконтрольная Киеву шахта, где добывали коксующийся уголь.

Ранее министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи пригласил в республику компании из России для разведки и добычи природных ресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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