СМИ: Украина остановила добычу угля в Красноармейске из-за продвижения ВС РФ
Украина остановила добычу угля в Красноармейске в ДНР из-за продвижения российской армии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Собеседники агентства утверждают, что работа ведётся только на поверхности, осуществляется эвакуация работников шахты.
Отмечается, что в Красноармейске (украинское название - Покровск) находится единственная подконтрольная Киеву шахта, где добывали коксующийся уголь.
Ранее министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи пригласил в республику компании из России для разведки и добычи природных ресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru