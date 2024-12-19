Единственная в Европе добывающая уран компания лишилась разрешения

Согласно решению административного суда финского города Ваасы, оно было отозвано по причине увеличения предприятием объёмов добычи.

Отмечается, что экологическое разрешение было выдано Terrafame в 2022 году, однако в суд стали поступать апелляции от различных компаний, организаций и частных лиц. Теперь предприятию необходимо до 30 июня 2027 года получить новый допуск.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская республика намерена ввести в эксплуатацию несколько тысяч новейших центрифуг собственной разработки для обогащения урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

