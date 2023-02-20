В Конгрессе сообщили, что Зеленский призывает военных США к мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский является актером, который отдает команды военным Соединенных Штатов к началу мировой войны. Такое заявление сделала член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter.

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве

По ее словам, Зеленский не смог даже надеть галстук для встречи с американским лидером и призвала к импичменту Джо Байдена, которого в свою очередь назвала глупцом.

Ранее американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщили, что перед поездкой Джо Байдена в Киев его администрация связывалась с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к конфронтации двух ядерных держав. На этом фоне сенатор Андрей Климов заявил НСН, что Россия не занимается охотой за политическими деятелями.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраина
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