В Конгрессе сообщили, что Зеленский призывает военных США к мировой войне

По ее словам, Зеленский не смог даже надеть галстук для встречи с американским лидером и призвала к импичменту Джо Байдена, которого в свою очередь назвала глупцом.

Ранее американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщили, что перед поездкой Джо Байдена в Киев его администрация связывалась с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к конфронтации двух ядерных держав. На этом фоне сенатор Андрей Климов заявил НСН, что Россия не занимается охотой за политическими деятелями.

