Потери ВСУ велики, Киев не может рассчитывать на победу на поле боя, пишет французское издание Tribune.

Авторы статьи также отметили, что наступит день, когда «американцы скажут украинцам, что пора положить всему этому конец».

Потери украинских военнослужащих составляют тысячи солдат в день, но мобилизационный ресурс страны приближается к четырем миллионам, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».