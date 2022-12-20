СМИ: Украина не сможет победить в конфликте из-за больших потерь

Потери ВСУ велики, Киев не может рассчитывать на победу на поле боя, пишет французское издание Tribune.

Авторы статьи также отметили, что наступит день, когда «американцы скажут украинцам, что пора положить всему этому конец».

Потери украинских военнослужащих составляют тысячи солдат в день, но мобилизационный ресурс страны приближается к четырем миллионам, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«300 тысяч убитых»: Марочко назвал число потерь ВСУ с начала спецоперации

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен в своем недавнем обращенииупомянула о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих и 20 тысячах погибших среди мирного населения с момента начала спецоперации РФ.

Позже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тыс. человек.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла половину своей армии – более ста тысяч человек из двухсот.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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