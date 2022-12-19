Потери украинских военнослужащих составляют тысячи солдат в день, но мобилизационный ресурс страны приближается к четырем миллионам, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с НСН.

Ранее член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший заявил, что лидеры западных стран больше не могут скрывать правду о положении украинской армии и страны в целом. Перед этим глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен в своем недавнем обращении озвучила неутешительные цифры потерь ВСУ. Она упомянула о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих Марочко назвал число реальных потерь ВСУ.

«Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен взбудоражило мировое сообщество, но даже ее цифры, по моим данным, не соответствуют действительности. Если мы возьмем даже заявления украинских чиновников, они говорили, что потери украинских военнослужащих составляют тысячи солдат в день», - отметил он.