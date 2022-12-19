«300 тысяч убитых»: Марочко назвал число потерь ВСУ с начала спецоперации

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил НСН, что Украина хоть и теряет солдат, но обладает запасом в несколько миллионов человек. 

Потери украинских военнослужащих составляют тысячи солдат в день, но мобилизационный ресурс страны приближается к четырем миллионам, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с НСН.

Ранее член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший заявил, что лидеры западных стран больше не могут скрывать правду о положении украинской армии и страны в целом. Перед этим глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен в своем недавнем обращении озвучила неутешительные цифры потерь ВСУ. Она упомянула о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих Марочко назвал число реальных потерь ВСУ.

«Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен взбудоражило мировое сообщество, но даже ее цифры, по моим данным, не соответствуют действительности. Если мы возьмем даже заявления украинских чиновников, они говорили, что потери украинских военнослужащих составляют тысячи солдат в день», - отметил он.

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При этом нужно учитывать не только число убитых, но и тех, кто из-за ранений уже не может вернуться в строй, отметил Марочко, предложив свою схему подсчета.

«Если мы эту цифру умножим сейчас на количество дней спецоперации (спецоперация продолжается уже 299 дней - Прим. НСН), то мы получим то, что более-менее соответствует действительности. Если мы возьмем статистические погрешности и данные из учебников о том, что порядка 30% - это безвозвратные потери, 70% - это санитарные потери, то мы можем получить количество убитых и количество тех, кто возвращается или не возвращается. Цифру 100 тысяч мы можем отнести к безвозвратным потерям, остальное – это санитарные потери», - объяснил собеседник НСН.

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Однако он подчеркнул, что мобилизационный ресурс Украины не исчерпал себя, а укрепляется и иностранными наемниками.

«К сожалению, мобилизационный ресурс Украины весьма большой. Даже если мы возьмем, что в стране проживало 30 миллионов человек, то три-четыре миллиона – это нормальная цифра мобилизационного резерва. Их разбавляют иностранные наемники – порядка 30%», - добавил он.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЛНР
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