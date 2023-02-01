СМИ: Украина нанесла удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Сообщается, что падение ракеты произошло поблизости от нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». Весь персонал станции был вовремя эвакуирован, удалось обойтись без пострадавших, отмечает источник.

На месте происшествия образовалась воронка диаметром 20 метров. Сама станция пострадала незначительно, она временно осталась без энергоснабжения.

Ранее два человека погибли и семь получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по железнодорожному мосту в Мелитопольском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

