СМИ: Украина нанесла удар по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Военнослужащие ВСУ нанесли ракетный удар с помощью комплекса «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что падение ракеты произошло поблизости от нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». Весь персонал станции был вовремя эвакуирован, удалось обойтись без пострадавших, отмечает источник.

На месте происшествия образовалась воронка диаметром 20 метров. Сама станция пострадала незначительно, она временно осталась без энергоснабжения.

Ранее два человека погибли и семь получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по железнодорожному мосту в Мелитопольском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьРакетный УдарНефтепровод
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