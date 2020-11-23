«Слабо выполнить соглашения?» Отказ Украины от «Минска-2» сравнили с «Кварталом-95»

«А если будут досрочные выборы, Зеленский проиграет, а выиграет Порошенко, то опять будем переподписывать Минские соглашения? Так дела международные не ведутся. Договоренности были инициативой Порошенко, и есть такое понятие, как преемственность. Новый президент должен выполнять соглашения, которые подписал его предшественник. Если вы считаете, что это преступление, то вы должны осудить бывшего президента, тогда будет понятна линия поведения. Но не надо играть в хотелки, соглашения не являются сценарием «95-го квартала»(юмористическое шоу, худруком которого был Зеленский до победы на выборах - прим. НСН), который можно писать и во время выступления. Получается, что у руля Украины стоят наивные люди, абсолютно случайные. Как будто на слабо берут. А слабо им выполнить соглашение?» - сказал политик.

Олейник также объяснил, зачем бывший президент Украины Петр Порошенко подписывал договоренности в 2015 году.

«Власти лишь выиграли время, взяли передышку. Тогда были котлы (полное окружение войск противника - прим. НСН), полное поражение армии. За семь лет они реально подготовили новое поколение, которое готово воевать на Донбассе. Они никогда не собирались выполнять договоренности. Порошенко практически сразу после подписания заявил, что не будет их выполнять. И вообще не с действующими властями надо говорить. Сегодня Зеленский выполняет роль пятого-десятого помощника президента США по Украине. Он смотрящий, а не президент. Если его обзывают на улице, и он под влиянием этих нациков меняет свою позицию, если он говорит послам G7 о нежелании выполнять решение Конституционного суда Украины, о чем с ним говорить? Он как будто играет в новом сезоне сериала «Слуга народа» - отметил Олейник.

Между тем, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что нет никаких гарантий, что Киев будет исполнять новые договоренности даже в случае переподписания соглашений.

