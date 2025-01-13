Более 50% опрошенных жителей Гренландии поддержали идею присоединения к США

Более половины (57,3%) населения Гренландии выступили за присоединение острова к США, говорится в опросе, проведенном американской неправительственной организацией Patriot Polling.

«Черта с два»: Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой

Из результатов опроса также следует, что 37,4% респондентов выступили против вхождения в состав США. Не смогли определиться с ответом 5,3% опрошенных.

Напомним, 7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для защиты от китайской и российской угроз.

Тогда генеральный директор Института регионального консалтинга, профессор МГУ и ВШЭ Александр Пилясов заявлял «Радиоточке НСН», что Трамп будет шантажировать Данию из-за Гренландии, в итоге будет найден компромисс, но остров интересует США только вместе с Канадой.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСШАГренландия

Горячие новости

Все новости

партнеры