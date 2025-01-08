Шольц раскритиковал заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале
Европейские лидеры с непониманием восприняли последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и Панамском канале. Об этом журналистам заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, основным принципом международного права является «неприкосновенность границ», которые «нельзя передвинуть силой».
«Это должно соблюдать любое государство вне зависимости, маленькая ли это страна или очень мощное государство», - подчеркнул Шольц.
Ранее Трамп заявил, что власти Дании должны уступить Гренландию США, так как это необходимо для защиты «свободного мира», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru