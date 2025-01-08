Шольц раскритиковал заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале

Европейские лидеры с непониманием восприняли последние заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и Панамском канале. Об этом журналистам заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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По его словам, основным принципом международного права является «неприкосновенность границ», которые «нельзя передвинуть силой».

«Это должно соблюдать любое государство вне зависимости, маленькая ли это страна или очень мощное государство», - подчеркнул Шольц.

Ранее Трамп заявил, что власти Дании должны уступить Гренландию США, так как это необходимо для защиты «свободного мира», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАГренландияДональд ТрампШольц

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