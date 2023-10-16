СМИ: Уехать в Египет смогут только палестинцы с западными паспортами
Эвакуироваться из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах» смогут только палестинцы, имеющие паспорт США или другого западного государства, а также сотрудники гуманитарных организаций, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, население региона насчитывает более двух миллионов человек, однако египетская сторона не планирует принимать у себя большое число беженцев.
Также сообщается, что Египет на доставку гуманитарной помощи в пункт её сбора на территории сектора Газа недалеко от КПП «Рафах». Параллельно США намерены договориться с Израилем, чтобы ЦАХАЛ не наносил удары по машинам, которые её перевозят.
Ранее власти Израиля приступили к эвакуации жителей севера страны, проживающих в районе до двух км от ливанской границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru