Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах
Кремль не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Об этом журналисту Life Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что такое решение связано с тем, что Венгрия — это недружественная России страна.
Представитель Кремля также отметил, что Москва открыта к выстраиванию добрых взаимовыгодных отношений.
«Будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства. Будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная - пока трудно сказать», - цитирует Пескова RT.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что коалиция Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном проиграли на выборах из-за того, что их лица надоели венграм за 16 лет.
