Российских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном
Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла все ограничения с пловцов из России и Белоруссии. Об этом сообщает RT.
В частности, взрослым российским и белорусским спортсменам разрешили принимать участие в международных соревнованиях с флагом и гимном. Ранее подобный допуск получили юниоры.
«Мы полны решимости обеспечить, чтобы бассейны и открытые водные площадки оставались местами, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований», — заявил глава Всемирной федерации водных видов спорта Хусейн Аль Мусаллам.
В World Aquatics добавили, что атлеты из РФ и Белоруссии получат допуск к соревнованиям только после прохождения не менее четырёх последовательных антидопинговых проверок.
Ранее допуск на международные соревнования с флагом и гимном вернули российским триатлонистам-юниорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
