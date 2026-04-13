Российских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном

В частности, взрослым российским и белорусским спортсменам разрешили принимать участие в международных соревнованиях с флагом и гимном. Ранее подобный допуск получили юниоры.

«Мы полны решимости обеспечить, чтобы бассейны и открытые водные площадки оставались местами, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований», — заявил глава Всемирной федерации водных видов спорта Хусейн Аль Мусаллам.

В World Aquatics добавили, что атлеты из РФ и Белоруссии получат допуск к соревнованиям только после прохождения не менее четырёх последовательных антидопинговых проверок.

Ранее допуск на международные соревнования с флагом и гимном вернули российским триатлонистам-юниорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».