Мадьяр заявил, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией
13 апреля 202616:12
Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией. Об этом заявил глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.
Как пишет RT, он поблагодарил Москву и Пекин за уважение к решению венгерских избирателей.
«За то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», - сказал политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена поздравлять Мадьяра с победой на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
