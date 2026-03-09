СМИ: Удары по Ирану привели к напряженности между США и Израилем
Между США и Израилем растет напряженность, сообщает N12.
По данным телеканала, который ссылается на высокопоставленного американского чиновника, причиной тому стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Тель-Авив предупредил американские власти о готовящихся ударах по иранским нефтяным объектам, однако не сообщил об их масштабах.
«Мы считаем, что это была плохая идея», — отметил политик.
Ранее стало известно, что американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) убедил президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
