СМИ: Удары по Ирану привели к напряженности между США и Израилем

По данным телеканала, который ссылается на высокопоставленного американского чиновника, причиной тому стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Тель-Авив предупредил американские власти о готовящихся ударах по иранским нефтяным объектам, однако не сообщил об их масштабах.

«Мы считаем, что это была плохая идея», — отметил политик.

Ранее стало известно, что американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) убедил президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

