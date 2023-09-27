СМИ: Ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

В сентябре прошлого года произошло четыре взрыва на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а не два, сообщает The Guardian со ссылкой на норвежских сейсмологов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar.

Уточняется, что еще два взрыва произошли в районе к северо-востоку от датского острова Борнхольм. Специалисты допускают, что взрывов могло быть еще больше.

В Германии заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован

По данным СМИ, в Швеции расследование дела о повреждении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» планируют завершить до конца 2023 года. Сообщил об этом прокурор Матс Люнгквист. По его словам, сейчас это сделать не получится, так как расследование по-прежнему находится в чувствительной фазе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии, Дании и Швеции по-прежнему «упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной» в расследовании подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НорвегияСеверный Поток

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