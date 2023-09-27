СМИ: Ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

В сентябре прошлого года произошло четыре взрыва на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а не два, сообщает The Guardian со ссылкой на норвежских сейсмологов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar.

Уточняется, что еще два взрыва произошли в районе к северо-востоку от датского острова Борнхольм. Специалисты допускают, что взрывов могло быть еще больше.