КНДР запустила крылатую ракету для проверки сил ядерного сдерживания

Северная Корея заявила об испытательном пуске стратегической крылатой ракеты, сообщает радио «Голос Кореи».

СМИ: КНДР испытала запускаемую из-под воды крылатую ракету

Это было необходимо для проверки сил ядерного сдерживания. Испытание прошло в Западно-Корейском проливе. На запуске присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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