КНДР запустила крылатую ракету для проверки сил ядерного сдерживания
28 февраля 202502:02
Северная Корея заявила об испытательном пуске стратегической крылатой ракеты, сообщает радио «Голос Кореи».
Это было необходимо для проверки сил ядерного сдерживания. Испытание прошло в Западно-Корейском проливе. На запуске присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru