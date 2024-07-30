СМИ: Участники протеста в Израиле ворвались на военные базы
В Израиле протестующие на фоне ареста военнослужащих, подозреваемых в жестоком обращении с палестинским заключенным, ворвались на военные базы Бейт-Лид и Сде-Тейман. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
Согласно данным, массовые протесты спровоцировали правые члены коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Указывается, что некоторые из членов парламента от партии «Ликуд» вместе с другими протестующими проникли на военные базы.
По информации газеты, протестующих уже разогнали, об арестах или раненых пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху высказался против смягчения позиции страны на переговорах в Риме по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным газеты The New York Times, именно премьер Израиля является главной причиной ужесточения позиции еврейского государства, передает «Радиоточка НСН».
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