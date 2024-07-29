СМИ: Нетаньяху выступил против смягчения позиции на переговорах по Газе

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху высказался против смягчения позиции страны на переговорах в Риме по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает The New York Times.

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По данным газеты, именно премьер Израиля является главной причиной ужесточения позиции еврейского государства. Давление на политика оказывает его правое правительство.

Ранее в ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраильНетаньяху

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