СМИ: убитая в Турции россиянка была моделью

Убитая россиянка, которую нашли в турецком курортном районе Бодрум вместе с погибшей дочерью, работала моделью, сообщает Anterhaber.

В Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта из Габона

Погибшими оказались гражданка России по имени Ирина и ее шестилетняя дочь. По данным издания, они были застрелены из пистолета. О пропаже россиян заявили друзья.

Женщина участвовала в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии.

Известно, что тела обнаружили на склоне у обочины. Правоохранители полагают, что женщины стали жертвами преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:РоссиянеУбийстваТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры