СМИ: убитая в Турции россиянка была моделью
29 ноября 202305:21
Убитая россиянка, которую нашли в турецком курортном районе Бодрум вместе с погибшей дочерью, работала моделью, сообщает Anterhaber.
Погибшими оказались гражданка России по имени Ирина и ее шестилетняя дочь. По данным издания, они были застрелены из пистолета. О пропаже россиян заявили друзья.
Женщина участвовала в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии.
Известно, что тела обнаружили на склоне у обочины. Правоохранители полагают, что женщины стали жертвами преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура
- Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у его отравленной жены все хорошо
- СМИ: убитая в Турции россиянка была моделью
- В Москве на Красной площади открывается ГУМ-каток
- Журнал «Кинорепортер» назвал фильм «Вызов» проектом года
- СМИ: Набиуллина стала главным «разрушителем» года
- DJ Smash представил клип «Любимая Пермь»
- Путин: Россия преградила путь претендующим на мировое господство
- Стали известны подробности госпитализации Боярского
- Зеленский подписал дефицитный проект бюджета Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru