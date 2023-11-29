СМИ: убитая в Турции россиянка была моделью

Погибшими оказались гражданка России по имени Ирина и ее шестилетняя дочь. По данным издания, они были застрелены из пистолета. О пропаже россиян заявили друзья.

Женщина участвовала в съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии.

Известно, что тела обнаружили на склоне у обочины. Правоохранители полагают, что женщины стали жертвами преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

