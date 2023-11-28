СМИ: в турецком Бодруме нашли тела двух россиянок
28 ноября 202322:59
В турецком городе Бодрум нашли два женских тела, завернутые в простыню, передает телеканал NTV.
По данным СМИ, 40-летняя женщина и ее 15-летняя дочь являются гражданками России. Тела обнаружили на склоне у обочины.
На место прибыли бригады медиков и полицейские. Правоохранители полагают, что женщины стали жертвами преступления. Тела направили на судмедэкспертизу.
Ранее россиянина задержали за убийство родителей в турецком отеле, сообщает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: в турецком Бодруме нашли тела двух россиянок
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru