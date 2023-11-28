СМИ: в турецком Бодруме нашли тела двух россиянок

В турецком городе Бодрум нашли два женских тела, завернутые в простыню, передает телеканал NTV.

Из Турции экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийстве жены

По данным СМИ, 40-летняя женщина и ее 15-летняя дочь являются гражданками России. Тела обнаружили на склоне у обочины.

На место прибыли бригады медиков и полицейские. Правоохранители полагают, что женщины стали жертвами преступления. Тела направили на судмедэкспертизу.

Ранее россиянина задержали за убийство родителей в турецком отеле, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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