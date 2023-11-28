СМИ: в турецком Бодруме нашли тела двух россиянок

По данным СМИ, 40-летняя женщина и ее 15-летняя дочь являются гражданками России. Тела обнаружили на склоне у обочины.

На место прибыли бригады медиков и полицейские. Правоохранители полагают, что женщины стали жертвами преступления. Тела направили на судмедэкспертизу.

Ранее россиянина задержали за убийство родителей в турецком отеле, сообщает «Радиоточка НСН».

