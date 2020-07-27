СМИ: У советника Дональда Трампа обнаружен COVID-19
Коронавирусная инфекция обнаружена у советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что О'Брайен мог заразиться COVID-19 на семейном мероприятии.
Также известно, что советник Дональда Трампа продолжает работать из дома – там О'Брайен находится в изоляции, сообщает RT.
Ранее 27 июля стало известно, что пандемия коронавируса в мире усиливается. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что за последние шесть недель количество заразившихся коронавирусной инфекцией практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам, а число жертв COVID-19 превысило 640 тысяч.
«Пандемия продолжает ускоряться», — констатировал глава ВОЗ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru