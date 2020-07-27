СМИ: У советника Дональда Трампа обнаружен COVID-19

Коронавирусная инфекция обнаружена у советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что О'Брайен мог заразиться COVID-19 на семейном мероприятии.

Также известно, что советник Дональда Трампа продолжает работать из дома – там О'Брайен находится в изоляции, сообщает RT.