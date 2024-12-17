СМИ: У людей во всем мире фиксируется ухудшение психического здоровья
Во всем мире наблюдается ухудшение психического здоровья людей, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения.
Издание заявило о пандемии психологических расстройств, которая охватывает людей в трудоспособном возрасте по всему миру. Факторы, вызывающие глобальный кризис, варьируются от стоимости жизни до повсеместного использования соцсетей.
Длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за COVID-19. Ежегодно из-за депрессии и тревоги люди теряют около 12 миллиардов рабочих дней. Мировая экономика теряет на этом фоне триллион долларов.
Ранее Минздрав утвердил критерии склонности к опасным действиям у психически больных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru