Средняя стоимость консультации психолога в России выросла до 3850 рублей

В 2024 году средняя цена консультации психолога в России увеличилась на 400 рублей. Такие данные представили в совместном исследовании редакции «Т-Ж» и агрегатора услуг b17.ru, сообщает «Газета.Ru».

По итогам анализа специалисты отметили, что с 2014 по 2022 год стоимость услуг психологов росла на 100-200 рублей в год. Исключением стал 2022 год, когда цены остались неизменными. В 2023 году рост составил 300 рублей, а в текущем году — уже 400 рублей.