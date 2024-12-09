Средняя стоимость консультации психолога в России выросла до 3850 рублей
В 2024 году средняя цена консультации психолога в России увеличилась на 400 рублей. Такие данные представили в совместном исследовании редакции «Т-Ж» и агрегатора услуг b17.ru, сообщает «Газета.Ru».
По итогам анализа специалисты отметили, что с 2014 по 2022 год стоимость услуг психологов росла на 100-200 рублей в год. Исключением стал 2022 год, когда цены остались неизменными. В 2023 году рост составил 300 рублей, а в текущем году — уже 400 рублей.
Самые высокие средние цены зафиксированы в Москве, где консультация обходится в 3850 рублей, включая 4150 рублей за очный визит и 3650 рублей за дистанционный формат. На втором месте — Сахалинская область с ценами в 3640 рублей, а на третьем — Санкт-Петербург, где сеанс стоит 3260 рублей.
Наиболее доступные консультации психологов отмечены в Мордовии, где стоимость составляет в среднем 2080 рублей. В Белгородской области эта услуга обходится в 2250 рублей. В исследовании также указано, что очный прием в среднем дороже дистанционного на 7%. Однако в отдельных регионах разница достигает 10-17%, например, в Москве, Подмосковье и республике Коми, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru