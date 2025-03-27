СМИ: У Франции, Италии и Испании нет денег на перевооружение

По данным издания, у них на это не хватит денег. Инициатива включала в себя пакет кредитов на 150 миллиардов евро и ослабление фискальных правил Европейского союза. Однако власти трех государств заявили, что не смогут выбраться из таких долгов.

Ранее Евросоюз выделил Украине дополнительно 1 млрд евро в рамках кредита Группы семи с погашением из доходов от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

