СМИ: У Франции, Италии и Испании нет денег на перевооружение

Франция, Италия и Испания отвергли план руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Европы, сообщает Politico.

Фон дер Ляйен заявила о создании нового мирового порядка до 2030 года

По данным издания, у них на это не хватит денег. Инициатива включала в себя пакет кредитов на 150 миллиардов евро и ослабление фискальных правил Европейского союза. Однако власти трех государств заявили, что не смогут выбраться из таких долгов.

Ранее Евросоюз выделил Украине дополнительно 1 млрд евро в рамках кредита Группы семи с погашением из доходов от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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