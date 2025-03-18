Фон дер Ляйен заявила о создании нового мирового порядка до 2030 года

Выступая на форуме в Военной королевской академии Дании, она подчеркнула необходимость немедленных действий для укрепления безопасности Европы.

В феврале Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года при условии продолжения реформ в текущем темпе и качестве. Она отметила значимость политической воли Украины и подчеркнула, что вступление в ЕС станет ключевой гарантией безопасности для страны, передает «Радиоточка НСН».

