Фон дер Ляйен заявила о создании нового мирового порядка до 2030 года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вторая половина десятилетия станет временем формирования нового международного порядка.
По ее словам, Европа должна подготовиться к этим изменениям и выбрать путь: продолжать реагировать на вызовы или воспользоваться возможностью для создания более безопасного будущего.
Выступая на форуме в Военной королевской академии Дании, она подчеркнула необходимость немедленных действий для укрепления безопасности Европы.
В феврале Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года при условии продолжения реформ в текущем темпе и качестве. Она отметила значимость политической воли Украины и подчеркнула, что вступление в ЕС станет ключевой гарантией безопасности для страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru