Юристы Байдена обнаружили секретные документы в гараже его дома
Администрация Белого дома подтвердила, что юристы президента США Джо Байдена обнаружили секретные документы в гараже дома американского лидера в Уилмингтоне. Об этом сообщил CNN.
Отмечается, что они были найдены в кладовом помещении среди политических и частных бумаг. Также один документ был обнаружен в примыкающем к гаражу помещении. Был также проведен безрезультатный обыск в пляжном доме Байдена в Рехобот-Бич.
Сообщается, что Белый дом продолжит сотрудничество по данному поводу с Министерством юстиции.
Ранее бывший аналитик ЦРУ США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, сообщил в Twitter, что Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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