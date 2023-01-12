Юристы Байдена обнаружили секретные документы в гараже его дома

Отмечается, что они были найдены в кладовом помещении среди политических и частных бумаг. Также один документ был обнаружен в примыкающем к гаражу помещении. Был также проведен безрезультатный обыск в пляжном доме Байдена в Рехобот-Бич.

Сообщается, что Белый дом продолжит сотрудничество по данному поводу с Министерством юстиции.

Ранее бывший аналитик ЦРУ США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, сообщил в Twitter, что Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

