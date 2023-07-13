СМИ: Беженцы массово едут из Чехии в отпуск на Украину

В материале отмечается, что все билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа. Многие беженцы едут на родину только для того, чтобы отдохнуть, пишет RT.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», — поделился словацкий политик, член движения «Республика» Марек Курта.

Он усомнился в том, что остающиеся в Европе украинцы — «военные беженцы», если они едут на полученные в новом статусе пособия в «страну, из которой бежали», пишет Ura.ru. Курта возмутился, что деньги европейцев раздают «трутням».

Известно, что в Чехии находятся около 320 тысяч украинских беженцев.

