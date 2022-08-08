СМИ: Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии
Турецкие власти не поддержат вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии до выполнения руководством этих стран обязательств по борьбе с терроризмом, сообщает телеканал Akit TV со ссылкой на министра юстиции Турции Бекира Боздага.
По его словам, Анкара не получила от Финляндии и Швеции официальных ответов на запросы об экстрадиции лиц, причастных к деятельности террористических организаций.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе.
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