СМИ: Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Турецкие власти не поддержат вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии до выполнения руководством этих стран обязательств по борьбе с терроризмом, сообщает телеканал Akit TV со ссылкой на министра юстиции Турции Бекира Боздага.

Эрдоган заявил, что Турция не пойдет на уступки Швеции и Финляндии по НАТО

По его словам, Анкара не получила от Финляндии и Швеции официальных ответов на запросы об экстрадиции лиц, причастных к деятельности террористических организаций.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШвецияФинляндияТурцияНАТО
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