СМИ: Турция и США готовят переговоры по F-35 в конце января – начале февраля
Переговоры о поставке американских истребителей F-35 Вашингтон и Анкара проведут в конце января – начале февраля в США. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет турецкая газета Milliyet.
«Что касается F-35, мы спросили: "Мы внесли такой вклад, как будем компенсировать". Американская сторона сказала, что понимает. Договорились о встрече в конце января – начале февраля. Наша делегация отправится туда (в США – прим. НСН). Шесть F-35, предназначенных для Турции, стоят в ангаре. Обсуждается, что с ними будет», - заявил Акар.
Ранее США официально уведомили Турцию об исключении из программы поставок истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские системы ПВО С-400. По словам президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, США предлагали приобрести истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
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